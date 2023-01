On partage autour des bouquins à Tramelan

Le livre rassemble à Tramelan. La médiathèque du Centre interrégional de perfectionnement (CIP) a fondé son club de lecture. Baptisé « Des livres et nous », il invite tous les amoureux de l’art de bouquiner à se retrouver une fois par mois pour partager leurs émotions et leur lecture du moment.

La première réunion s’est tenue mercredi avec la participation d’une quinzaine de personnes, des jeunes et des moins jeunes. Un très bon départ pour Laura Blasutto, qui a senti une vraie demande autour d’elle. « On savait que des adolescents voulaient un club de lecture, puis on a réalisé que des adultes aussi souhaitaient y prendre part », s’est réjoui la responsable du projet.