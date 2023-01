Bienne : ESB veut encourager le passage à la chaleur à distance

A plusieurs conditions

ESB émet toutefois plusieurs conditions avant de délivrer ces subventions. Le système de chauffage à énergie fossile ou à accumulation électrique doit avoir moins de 20 ans et le bâtiment doit se trouver à proximité d’un réseau thermique sur territoire biennois. « Plus l’installation est récente, plus le montant de la subvention sera élevé », souligne Olivier Rammelaere.

Concrètement, ça donne quoi ? Prenons une maison individuelle avec une chaudière au mazout d’environ 16 kW installée il y a sept ans. Le système fonctionne encore correctement et le client n’a pas intérêt à se raccorder tout de suite au chauffage à distance. Les aides cantonales et biennoises visent à l’encourager à opérer ce changement malgré tout.

Dans ce cas précis, le soutien cantonal s’élèvera à 5'300 francs, celui d’ESB à 5'200 francs, soit un total de 10'500 francs de contributions. L’investissement pour opérer le raccordement s’évalue quant à lui à environ 11'200 francs. Autrement dit, plus de 90% des frais de changement sont couverts par ces subventions, assure Olivier Rammelaere. /ddc