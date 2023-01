Course-poursuite derrière une e-trottinette dans Bienne

Le centre-ville de Bienne a été témoin d’une course-poursuite électrique dimanche soir. La police cantonale bernoise indique lundi qu’elle a interpelé le conducteur d’une e-trottinette qui avait pris la fuite. L’homme de 29 ans a été observé roulant à haute-vitesse avec sa trottinette électrique à la Place centrale vers 18h15. Une patrouille a voulu le contrôler, mais il n’a pas voulu obtempérer et s’est enfui. Une poursuite a eu lieu au centre-ville avec les feux et alarmes des véhicules policiers enclenchés. Le conducteur de la trottinette a finalement heurté un seuil métallique vers la rue du Marché-Neuf et a chuté. C’est là qu’il a été arrêté. Il a refusé la venue d’une ambulance.



La police précise encore que son véhicule a été saisi en vue d’un contrôle technique. Le conducteur sera notamment dénoncé pour infractions à la loi sur la circulation routière et empêchement d’accomplir un acte officiel. /comm-lbe