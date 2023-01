Fin du survol législatif pour les drones

Les pilotes de drones doivent passer leur examen. Depuis le 1er janvier, la Suisse a repris la réglementation de l’Union européenne sur ces engins volants. Il faut désormais s’enregistrer et avoir plus de 12 ans, il y a notamment des distances minimales à tenir par rapport aux autres personnes. Il faut encore connaitre les restrictions géographiques, maintenir un contact visuel permanent avec le drone, ne pas survoler des rassemblements de personnes, respecter la sphère privée et disposer d’une couverture d’assurance suffisante. Pour vérifier que tout cela soit intégré, les pilotes doivent désormais passer un examen pour tous les appareils de plus de 250g. Ce test se faisait jusqu’à dimanche sur le site internet de l’Office fédéral de l’aviation civile. Il faut depuis ce lundi aller sur place à Ittigen pour le passer. Pour des associations comme Sauvetage faons Jura bernois, dont tous les membres pilotent des drones, il faut se mettre à jour. Son président, Gilles Eichenberger s’est dit « surpris de la difficulté de l’examen et de sa longueur. Le panel de question est large, de la météo au poids du drone ».