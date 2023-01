Les pompiers sont moins sortis en 2022 

Les sapeurs-pompiers du canton de Berne ont connu une année 2022 un peu plus calme que la précédente. C'est ce que décrit le récent rapport publié par l’Inspectorat des sapeurs-pompiers de l’Assurance immobilière Berne (AIB). Plus de 9'600 interventions ont été recensées au total sur le territoire cantonal. C’est environ 5% de moins qu’en 2021, année exceptionnelle en raison des intempéries estivales. Pas moins de 2'200 interventions avaient eu lieu dans la catégorie « Evénements naturels ». En comparaison, il n'y en a eu que 600 en 2022. Pour le reste, les 143 corps de sapeurs-pompiers de milice et les deux corps professionnels sont plus souvent sortis pour des incendies (+14,7%). A ce titre, le sinistre le plus marquant reste sans doute celui qui a dévasté le restaurant Bären le 21 juin à Anet, sur les bords du lac de Bienne.