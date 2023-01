Coraline Gajo est la nouvelle conservatrice du Musée de Saint-Imier

Changement de conservatrice au Musée de Saint-Imier. Après plus de six de service, Diane Esselborne laisse sa place à Coraline Gajo. Avant de débarquer à Saint-Imier, elle a notamment travaillé en tant que collaboratrice scientifique du département d’art du Nouveau Musée Bienne et s’est illustrée dans divers projets d’expositions et de publications entre Genève, Neuchâtel et Bienne. En fonction depuis le 1er janvier à 50%, Coraline Gayo est également assistante-doctorante à l’Université de Neuchâtel. Durant ce premier mois à la tête de l’institution culturelle imérienne, elle collabore avec Diane Esselborne, notamment afin de faciliter le passage de témoin. La Neuchâteloise rejoindra à la fin du mois la direction du Musée de Sainte-Croix. « J’ai beaucoup de chance qu’elle soit encore présente car elle prend beaucoup de temps pour m’expliquer les différentes choses », explique Coraline Gayot.