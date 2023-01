Grand Chasseral : la séduction opère

Le Grand Chasseral a réuni les foules mardi soir à Tramelan. Environ 130 personnes ont répondu à l’invitation de la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) et ont assisté à une conférence dédiée à la nouvelle marque d’attractivité régionale. Plusieurs intervenants se sont succédés pour revenir sur la démarche novatrice lancée par la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois et dévoilée publiquement il y a deux mois environ. La CEP avait convié plusieurs intervenants, spécialisés dans les marques territoriales pour partager leurs expériences dans des cheminements assimilables. Yvan Aymon, fondateur de la marque Valais et du label Valais Excellence ainsi que la Française Line Dillenseger, responsable d’Alsace Exellence, faisaient notamment partie des orateurs. Tous deux ont travaillé durant de nombreuses années sur des démarches similaires visant à valoriser leur région respective et ont ainsi pu apporter un regard averti sur les défis et enjeux à venir.

Le but de la conférence consistait également à détailler la genèse et surtout les perspectives d’évolution de la marque régionale. Selon Géraldine Berberat, cheffe de projet du Grand Chasseral, le processus de création a été conséquent, mais l’aventure ne fait que démarrer : « Nous sommes encore au tout début ».