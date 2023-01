La déclaration numérique continue de séduire dans le canton de Berne

L’Intendance des impôts du canton de Berne progresse sur la voie numérique. L’institution a tenu, ce mercredi, sa traditionnelle conférence de presse de début d’année. Elle a évoqué les nouveautés pour l’année fiscale en cours et donné des informations importantes quant aux déclarations d’impôts 2022.

Le numérique prend donc toujours plus de place. L’année dernière plus de 91% des déclarations ont été remplies en ligne, soit une augmentation de 16% par rapport à l’exercice précédent. La formule papier a, elle, été utilisée par 8,5% des contribuables, soit une chute de près de 16,5%. Une tendance qui pourrait encore s’accentuer, puisque dès à présent les sujets fiscaux virtuels à savoir les sociétés de personnes ou les communautés héréditaires et de propriétaires pourront aussi remplir leur déclaration d’impôt de manière électronique.

Les personnes du canton qui ont accueillis des personnes arrivant d’Ukraine, peuvent dans certaines circonstances percevoir une indemnisation financière auprès du canton depuis avril 2022. Cette indemnisation doit être indiquée dans la déclaration d’impôt 2022 en tant que défraiement. Elle ne sera pas imposée. A noter encore que pour les paiements réalisés en 2023, l’intérêt versé sur les paiements anticipés s’élève désormais à 0,25% pour les impôts cantonaux et communaux. Il reste à 0% pour l’impôt fédéral direct.





Les nouveautés pour les prochaines années fiscales

Il sera possible d’augmenter les déductions pour le pilier 3a, le montant maximal sera de 7'056 francs soit une augmentation d’un peu plus de 170 francs. Pour les contribuables sans 2e pilier, ils pourront déduire au maximum 20% du revenu annuel ou l’équivalent de 35'280 francs soit près de 900 francs de plus qu’actuellement.

Autre nouveauté en 2023, la déduction pour frais de garde d’enfants par des tiers, au niveau fédéral sera plafonné à 25'000 francs par enfant par an contre un peu plus de 10'000 francs précédemment. Pas de changement au niveau cantonal ou la déduction reste plafonnée à 12’000 francs.

A noter encore, à ce sujet, que le Grand conseil se penchera en 2eme lecture sur la révision de la loi sur les impôts 2024, lors de sa session de printemps. Cette mouture propose notamment l’augmentation de la déduction pour frais de garde des enfants par des tiers à 16’000 francs, soit 4'000 francs de plus qu’actuellement. /comm-sbo