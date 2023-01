La formation d’Aide en soins et accompagnement souffle sa 10e bougie

Les ASA travaillent directement au chevet du patient ou du bénéficiaire et l’accompagnent dans tous les actes de la vie quotidienne en institution, que ce soit les soins, l’entretien du lieu de vie ou du matériel et l’animation. « Il est important de faire connaître ces professions et de les valoriser. Ce sont des métiers qui sont très demandés. Nous avons mené un sondage l’automne dernier auprès de nos membres qui sont les établissements de la santé du Jura bernois et de la Berne francophone et il est ressorti qu’il y avait un grand besoin et des difficultés à recruter des ASA formés. Leur rôle est très important au sein de l’équipe de soins », précise Joëlle Rahim, directrice de l’OrTra santé-social Berne francophone qui met sur pied les cours interentreprises de cette formation d’ASA, qui aimerait encore davantage développer cette filière.