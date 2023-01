Quand les toilettes deviennent lieu de prévention

Si l'inspiration est venue d'un projet dédié au harcèlement, Lisa Fernandez a voulu étendre les thématiques abordées. Et pour cela, rien de mieux que d'impliquer les élèves. La travailleuse sociale a été frappée par l'immense diversité de préoccupations affichées par les jeunes : addictions à la cocaïne, au cannabis, aux jeux vidéos ou aux smartphones ; homophobie, racisme et autres formes de discriminations ; troubles alimentaires et dépression. Chaque affiche est accompagnée d'un dessin, d'un slogan, et suggère des contacts aux personnes qui se sentent concernées. « Il faut désormais se nourrir de cette action pour imaginer des actions de prévention plus ciblées », insiste la jeune femme de 23 ans, qui terminera tout prochainement son stage à Moutier. Les jalons sont posés. Et tant la direction de l'école que les travailleuses sociales, médiatrices et infirmières scolaires semblent motivées à aller plus loin dans la sensibilisation. /oza