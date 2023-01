Un spécialiste en oncologie rejoint le Réseau de l’Arc et ses hôpitaux de Moutier et St-Imier

Le docteur Martin Zweifel rejoint le Réseau de l’Arc et ses hôpitaux de Moutier et St-Imier. Il est spécialisé dans l'oncologie gynécologique et urologique ainsi que dans le traitement du cancer du sein et des tumeurs de l'appareil digestif indique le Réseau de l’Arc dans un communiqué jeudi matin. Le docteur Zweifel exerçait déjà une partie de son activité dans le Jura bernois depuis 2021. Il a définitivement cessé de pratiquer ses activités au Centre hospitalier Bienne à la fin de l’année dernière pour se consacrer au développement de l’oncologie au sein des hôpitaux du Réseau de l’Arc. /comm-sbo