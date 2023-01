Un nouveau président pour les éleveurs bovins

C’est une page qui se tourne à la Fédération des éleveurs du Jura bernois (FEBJB). Après seize années passées au comité dont cinq à la présidence, Christophe Kämpf a passé le flambeau à Claude-François Monnat vendredi matin à Corgémont en assemblée générale. Le désormais ex-président a relevé les nombreux défis qui attendent la profession. Le changement climatique, « une réalité que l’on ne peut que constater », figure parmi les principales préoccupations. Il s'agit également de défendre becs et ongles l'agriculture, trop souvent pointée du doigt, selon Christophe Kaempf. « Il existe des groupes de personnes qui pensent pouvoir réinventer l’agriculture. On nous désigne comme étant les principaux responsables de la disparition de la biodiversité, de la pollution des eaux. On nous accuse aussi de maltraiter les animaux de rente », a-t-il pesté. « Malgré tous ces reproches infondés, nous avons continué à augmenter notre production laitière, céréalière et de viande, tout en respectant les strictes normes imposées. » Et d'appeler à un renforcement de l'information des consommateurs.





Du souci pour les jeunes

Les jeunes éleveurs, eux, doivent être protégés et motivés, estime l'ancien président. « Ils sont très courageux de choisir aujourd’hui ce métier. Ça ne s’annonce pas facile pour eux. »