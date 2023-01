Deux Prévôtoises à l'assaut du désert

Deux Prévôtoises s'élanceront bientôt dans le désert marocain... à bord d'une petite Peugeot 205. Lisiane Zbinden et Marjorie Voutat partiront d'ici la mi-février rejoindre l'Espagne pour participer au Nomad Raid. Ce raid humanitaire de 11 jours doit leur permettre de rejoindre Marrakech, et de distribuer du matériel scolaire, médical, mais aussi des vélos aux populations nomades. Les deux femmes préparent leur voyage depuis 2019.

« A la base, on avait choisi un raid en Europe, mais il a été annulé plusieurs fois à cause du Covid. On s’est rabattu sur celui-ci, entre l’Espagne et le Maroc, qui nous plaisait bien », expliquent les deux pilotes.