Informer les aînés biennois pour plus de sécurité

Sur place, Maggy, une habitante du quartier de 68 ans, nous confie qu’elle ne pense pas trop à sa sécurité au quotidien. « Si on y réfléchi trop, on ne vit plus », affirme celle qui habite le quartier Mâche depuis 47 ans. « Je suis simplement venue pour en apprendre un peu plus », raconte-t-elle. « C’est super que les InfoQuartiers organisent ce genre de rencontre. Au-delà des questions de sécurité, c’est important de créer du lien avec les animateurs socioculturels et les gens du quartier. Parfois on ne se connaît pas et c’est dommage. Moi, je n’ai pas envie de rester toute seule dans mon coin, j’ai envie de communiquer. »

Un discours qu’entendent bien souvent les acteurs du terrain. « De bonnes relations de voisinage sont des éléments essentiels pour que chacune et chacun se sente bien dans son quartier », peut-on lire dans un communiqué des InfoQuartiers à l’origine de cette rencontre. /cde