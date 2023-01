Utopik family revient avec un nouveau spectacle en hauteur

C’est l’histoire de deux enfants liés par leurs destins familiaux tragiques. La troupe imérienne Utopik family revient en cette fin janvier avec une nouvelle création qu’elle présentera le 29 janvier et le 4 février au Centre de culture et de loisirs (CCL) de St-Imier. « "Le ciel au-dessus" raconte l’histoire de ces deux enfants qui ne se connaissent pas et habitent le même immeuble. Le seul endroit où ils se sentent bien et se sentent vivre est sur le toit. Ils ne se quitteront jamais dès leur rencontre », explique Florine Nemitz, codirectrice de la troupe. Un spectacle qui se déroule sans parole, mais avec la présence d’une voix off qui guide le public.