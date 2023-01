Sonceboz aura sa Maison de l'enfance

Cette validation d’un crédit supplémentaire ne peut pas faire l’objet d’un nouveau recours puisque le projet initial, approuvé en juin 2019, n’a pas été modifié. Les autorités de Sonceboz peuvent donc lancer la suite du processus. Une commission va être créée et un représentant sera nommé pour suivre le chantier d’une manière attentive, « et suivre les finances avec diligence » souffle le maire. Les travaux pour la future Maison de l’enfance devraient démarrer en mars pour une mise en service des locaux prévue entre août et octobre 2024. « Cela dépendra toujours des matériaux et des éventuels problèmes de livraison », précise Claude-Alain Wüthrich. Pour la prochaine rentrée, les autorités profiteront de la fermeture temporaire d’une des trois classes enfantines pour y installer un réfectoire pour l’EJC, la structure étant cruellement en manque d’espace. /nme