Un film sur Peter K. débarque dans les salles romandes

Après les Suisses alémaniques, ce sont les spectateurs romands qui pourront découvrir le film « Peter K. – seul contre l’Etat ». Ce long métrage réalisé et scénarisé par le biennois Laurent Wyss débarque dans les salles obscures de Romandie le 8 février. Une avant-première est prévue le 3 février au Ciné2520 de La Neuveville.

Pour rappel, les faits se déroulent en 2010. Le retraité - plus tard surnommé le forcené de Bienne - ne voulait pas que sa maison soit vendue aux enchères, se retranche chez lui et accueille les policiers qui viennent le déloger à coups de fusil. Durant la nuit, Peter K. s’échappe et blesse un policier. Ce n’est que neuf jours plus tard, qu’il a finalement été appréhendé sur les hauteurs de la cité seelandaise.





Démarré en 2015, la réalisation du film a été semée d’embûches. « Nous avons tourné les scènes entre 2018 et 2019, mais l’arrivée du Covid-19 a condamné le film à rester presque deux ans dans un tiroir », regrette le réalisateur Laurent Wyss. Depuis sa sortie en Suisse alémanique le 10 novembre 2022, en revanche, tout se passe très bien selon le biennois : « Les réactions sont juste superbes. Je reçois encore maintenant des messages personnels sur Facebook pour nous féliciter. » Cette production a notamment été nommée meilleur film de l’année par le journal Bieler Tagblatt. Une reconnaissance qui veut dire beaucoup pour Laurent Wyss : « C’était un très long cheminement et le financement a été compliqué donc ça fait du bien. »





Des moments marquants



Outre ces obstacles, d’autres moments compliqués ont marqué le réalisateur. C’est le cas notamment du tournage de la scène de l’arrestation de Peter K.. Ce dernier s’est fait attraper par un chien de police et l’acteur principal, Manfred Liechti, a souffert de plusieurs morsures lors de la reconstitution de la scène. « Il avait le bras complètement bleu et a encore des marques aujourd’hui. En plus, il a eu une insolation et a dû vomir. Tout allait de travers. »