Attouchements sur une enfant : dix-neuf mois de prison pour le prévenu

Le Tribunal Jura bernois-Seeland a rendu lundi son verdict dans l’affaire de mœurs qui l’occupe depuis la semaine passée. Un quinquagénaire comparaissait notamment pour actes d’ordre sexuel sur une enfant. Il a été reconnu coupable.

Comme souvent dans ces affaires, le tribunal n’a pu se fier qu’aux déclarations de la victime et à celles du prévenu. C’est que les attouchements ont eu lieu dans le cadre privé, dans la discrétion, sans témoins. Et dans ce « parole contre parole », la juge Maïli Rüfenacht a pu clairement établir la crédibilité des parties. Une crédibilité jugée nulle chez le prévenu, qui n’a cessé de dénigrer la victime, sa belle-fille âgée entre 6 et 8 ans au moment des faits, ceci tout en contestant les accusations et en remodelant sa version au gré des auditions.





Un premier déclic

La jeune fille, elle, a été constante dans ses déclarations. Elle avait eu un premier déclic à son arrivée à l’école secondaire en 2017. Les premiers cours d’orientation sexuelle lui ont fait comprendre la gravité des nombreux attouchements subis dans la période 2013-2015. Il aura fallu encore 2 ans pour que l’affaire remonte aux enseignants, puis à l’APEA et enfin au Ministère publique. Lundi matin, le tribunal a rendu son jugement en l’absence du prévenu, lequel ne s’est pas présenté. Un homme décrit comme vivant en marge de la société, sans domicile, sans emploi et en proie à des problèmes d’alcool et de violence. « Vivre en marge de la société est une chose, ça ne l’autorise pas à vivre en marge de la loi », a insisté la présidente du tribunal. Le quinquagénaire a ainsi été condamné à dix-neuf mois de prison. Il devra en purger sept de suite, les douze autres étant assortis d’un sursis de 4 ans.

A noter qu’une seconde affaire était jugée en parallèle. Le prévenu, toujours le même, a été reconnu coupable de menaces et d’injures notamment dans le cadre d’une autre relation. Des peines pécuniaires ont été prononcées. /oza