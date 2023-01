Les magasins de Caritas Jura ont fait leur mue. Les enseignes de deuxième main basées à Bienne, Porrentruy et Saignelégier ont adapté leur vitrine et ont été renommées « COMM9 », indique l’institution ce lundi dans un communiqué. Ce changement fait suite à l’ouverture l’été dernier de l’établissement basé à Delémont et permet de « concrétiser la nouvelle stratégie de Caritas Jura », précise le communiqué. Les horaires des magasins restent inchangés. /comm-gtr