Transformation de la halle de tennis de Reconvilier : le club local monte au filet

Nouvelle gérance

Contactée par notre rédaction, la Municipalité explique avoir été approchée par un investisseur qui était prêt à injecter 200'000 francs dans cette halle de tennis qui devait de toute façon subir des travaux de rénovation. Par ailleurs, elle explique que le padel tennis est un sport plus accessible que le tennis classique, ce qui permettrait notamment un rapprochement avec les écoles. Elle voit en cette discipline l’opportunité pour les membres du TC Reconvilier de se diversifier.

Seulement que pour Eric Schaer, tennis et padel ne font pas forcément bon ménage. Le second génère beaucoup de bruit et le secrétaire du club conçoit mal comment cette discipline peut cohabiter avec les entraînements de tennis classiques, plus particulièrement les entraînements du mouvement junior. Il se dit néanmoins prêt à essayer. « Nous avons eu un bon contact avec le nouveau gérant », souligne-t-il. « Si ces essais sont concluants, je serais ravi de pouvoir au moins terminer la saison de mouvement junior ».