Bienne célèbre ses jeunes talents

Près de 100 jeunes Biennois et Biennoises ont été récompensés pour leur talent. Les autorités seelandaises ont remis lundi, comme chaque année, des distinctions dans les domaines du sport, de la musique et de la danse. Celles-ci ont été distribuées par la directrice du département municipal Glenda Gonzalez Bassi et par le maire Erich Fehr. La chanteuse Irina Mossi, le boxeur Chris Mouafo et le joueur du HC Bienne Noah Delémont étaient également présents.

La plupart des lauréats suivent le programme « Sport-Culture-Etudes » à Bienne. Un programme qui favorise des élèves particulièrement talentueux, au potentiel national. /ddc