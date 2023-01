Le nouveau législatif tramelot accepte ses premiers crédits

Le Conseil général de Tramelan était réuni pour la première fois de l’année et de la législature 2023-2026 lundi soir à l’Auditorium du CIP. Les nouveaux élus ont notamment élu le bureau pour l’année à venir. Le socialiste Pascal Mercier a été nommé président. Il sera secondé par le PLR Sébastien Wyss qui a été élu premier vice-président et Saralina Thiévent du Groupe Débat qui devient deuxième vice-présidente. Thierry Gagnebin du PS et Jean-Charles Juillard de l’UDC ont été choisis comme scrutateurs.





Oui aux premiers crédits

Le législatif tramelot a également ouvert le porte-monnaie lundi soir. Il a notamment dit oui à un crédit d’engagement des près de 832'000 francs pour la réfection globale de l’enveloppe extérieure de l’école primaire des Gérinnes.