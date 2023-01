Moniteurs J+S et écoles se cherchent, mais ne se trouvent pas toujours

La saison des camps de ski approche et la recherche de moniteurs J+S s’annonce compliquée pour les écoles. Celles-ci peinent parfois à trouver des contacts. Pourtant, il y en a suffisamment.

Selon l’Office cantonal de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM), il y a toujours autant de jeunes qui sont formés dans le cadre du programme Jeunesse et Sport qu’avant la pandémie. « Mais nous ne pouvons pas simplement sortir les listes et les transmettre aux écoles », précise Martin Reber, chef du service de l’OSSM. « Depuis cinq ans, c’est strictement interdit ».