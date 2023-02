Bienne : la nature comme dernière demeure

Choisir la nature comme dernière demeure, ce sera bientôt possible à Bienne. La Ville a reçu l’autorisation d’aménager une forêt funéraire dans la continuité du cimetière de Madretsch. Cette offre d’inhumation au cœur de la nature est de plus en plus demandée en Suisse et viendra compléter les autres propositions d’enterrement plus classiques. L’idée avait déjà émergé en 1962, mais ce n’est que ces dernières années que le projet s’est mis vraiment en place. La demande est actuellement plus présente qu’à l’époque explique Stéphane Jaggi, le chef d’équipe pour les cimetières de Bienne :