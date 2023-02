Des citoyens de Sonceboz s’engagent contre l’arrivée de nouvelles antennes 5G

Des villageois de Sonceboz ne veulent pas de nouvelles antennes 5G. Depuis un peu plus d’un an, un groupe de citoyens s’engage pour que deux projets ne voient pas le jour. Le permis de construire pour la transformation de l’antenne du Cernil, sur les hauteurs du village, et l’installation de nouvelles antennes pour les technologies 3, 4 et 5G a récemment été accepté par la Préfecture du Jura bernois. Les opposants ont donc été déboutés mais ne comptent pas en rester là comme nous l’a expliqué Charles-André Broglie, répondant pour le Groupe stop 5G. Réunis mercredi soir, les membres du groupement ont décidé de poursuivre leur engagement et de déposer un recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne.