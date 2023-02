Le Parc du Doubs va définir de nouveaux projets

C’est une nouvelle étape qui s’ouvre pour le Parc du Doubs. L’institution lance une vaste consultation pour définir les projets et les activités qui seront menés durant la période 2025-2028. L’assemblée générale du Parc du Doubs qui s’est tenue mercredi soir à La Chaux-de-Fonds a pris connaissance du processus. Les membres et partenaires de l’institution pourront donner leur avis et faire leurs propositions durant le premier semestre de l’année en cours. Une version provisoire sera alors rédigée et le programme définitif sera soumis au vote de l’assemblée au début de 2024. Le directeur du Parc du Doubs, Régis Borruat, indique que l’accent pourrait être mis sur des domaines comme celui de la nature et du paysage ou encore celui de la sensibilisation et de l’éducation et de l’environnement. Il souligne également qu’il existe « une volonté assez marquée du comité pour trouver de nouveaux projets en lien avec les activités économiques durables autour des produits du terroir, de l’agriculture, du tourisme et de la mobilité douce ». Régis Borruat évoque aussi « des attentes assez fortes dans le domaine de la préservation des pâturages boisés ».