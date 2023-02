Le canton de Berne définit 36 priorités numériques

Le Conseil-exécutif a défini les priorités 2023 dans le domaine du numérique. Les efforts seront accrus dans divers domaines, notamment dans la formation. Une initiative porte ainsi sur la mise en place du portail scolaire bernois. Depuis cette interface centrale, le personnel enseignant des écoles obligatoires et des écoles du degré secondaire II accédera aux applications pour la gestion du personnel et des traitements, ce qui simplifiera considérablement les procédures administratives. Par la suite, le portail donnera également accès à des applications d’autres domaines spécialisés, comme les finances et l’administration scolaire.







Un total de 36 priorités numériques



Au total, 36 initiatives de numérisation ont été définies dans le cadre de la planification des priorités 2023 du canton de Berne. Si certaines d’entre elles sont nouvelles, d’autres sont déjà à un stade avancé de leur réalisation. C’est le cas par exemple d’eBau, une application Web déjà utilisée à grande échelle, mais qui doit encore être développée et optimisée au cours des prochaines années, notamment au niveau de ses interfaces. L’initiative de numérisation des procédures relatives à la participation de la population arrive également dans sa dernière ligne droite. Suite aux premières conclusions tirés lors de la phase pilote, toutes les procédures relatives à la participation de la population à des projets du canton devraient pouvoir être réalisées en ligne cette année. Parmi les initiatives définies comme prioritaires lors la période précédente, onze ont entretemps été achevées, suspendues ou abandonnées. L’initiative de numérisation de l’Office des hôpitaux a par exemple été mise en œuvre. /comm-ami