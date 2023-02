Nouveau comité élu au Parc du Doubs

Le Parc du Doubs a tenu son assemblée générale extraordinaire mercredi à MUZOO, à La Chaux-de-Fonds. Le nouveau comité élargi composé de 29 membres a été élu, de quoi mieux représenter les communes membres, selon un communiqué de presse. Le comité compte désormais un élu par commune membre, ainsi que des représentants des principaux domaines d’activités du Parc. Une large consultation sera d’ailleurs menée tout au long de cette année, auprès des membres et des partenaires du Parc du Doubs. Elle doit permettre de définir les futurs projets et activités, menés entre 2025 et 2028.





Accueil de Soubey et Muriaux

Durant cette assemblée, Soubey et Muriaux ont été officiellement accueillies au sein de l’association qui compte 15 communes depuis le 1er janvier de cette année. Le Parc du Doubs a encore présenté son label « Produit des parc suisses », ainsi que sa nouvelle carte touristique, qui dévoile les points d’intérêt à ne pas manquer. /comm-cto