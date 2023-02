Un record de sauvetages à la REGA en 2022

Chaque jour, en 2022, les secouristes aux étoiles rouges et blanches sont intervenus en moyenne 58 fois. Avec ses 20 hélicoptères et ses trois avions-ambulance, l’organisation valaisanne annonce un total de plus de 21'000 missions. D’après leur communiqué de presse, 14'000 personnes nécessitant une assistance médicale d’urgence ont été secourues. Un chiffre qui représente une augmentation de 16.5% par rapport à 2021. La centrale est intervenue par voie aérienne mais également par le sol, en envoyant des sauveteurs du Club Alpin Suisse (CAS).Il s’agit là d’un bilan record que la Rega explique notamment par de bonnes conditions météorologiques. En effet, d’après Météo Suisse, l’année 2022 a été la plus ensoleillée depuis près de 150 ans, soit le début des mesures. Selon la Rega, le beau temps a ainsi influencé les Suisses en termes de loisirs, et a dès lors fait exploser le nombre de missions de sauvetage.

Une augmentation des missions à l’étranger est également indiquée dans le communiqué. Ce phénomène reflète la reprise des voyages internationaux de la population suisse depuis la pandémie.