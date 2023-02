Bienne : Centre de santé MEDIN renforcé

Le Centre hospitalier Bienne va renforcer sa présence aux abords de la gare de la cité seelandaise. Le CHB a annoncé vendredi que son offre au centre de santé MEDIN allait prochainement grandir. Et cela passe notamment par la location de nouvelles surfaces. 3'000 m2 supplémentaires vont être ajoutés. A l’heure actuelle, ce lieu accueille plusieurs médecins de famille et différentes spécialisations médicales. Pendant la pandémie, il a joué un rôle clé dans le dépistage et la campagne de vaccination. En 2021, l’offre y avait encore été augmentée, ajoutant un centre de santé sexuelle et un prestataire pour les maladies endocriniennes. Un deuxième « MEDIN » avait même ouvert ses portes l’an dernier à la rue d’Aarberg.

L’idée, désormais, du CHB est d’y renforcer son offre de prestations médicales ambulatoires. Il est notamment prévu de créer un service de dialyse ultramoderne dont les 12 places garantiront aux patientes et patients un confort optimal dans un endroit central et facile d’accès, note l’hôpital biennois. La géographie, c’est d’ailleurs l’une des raisons évoquées par le CHB pour justifier ce choix. Outre une permanence sans rendez-vous, l’extension de l’offre concerne aussi les consultations spécialisées, notamment en cardiologie, oncologie et neurologie. Des domaines dans lesquels la demande explose.





« Suite logique »



Le CHB explique encore que ce renforcement dans la zone de la gare est la « suite logique » de la mise en œuvre de la stratégie dite des deux sites avec le maintien des prestations ambulatoires à Bienne et le déplacement de la médecine de soins aigus et des prestations stationnaires à Brügg, au sein du nouvel hôpital. /comm-amo