Un bûcher s'embrase à Bellelay

Les flammes ont ravagé un bûcher samedi matin à Bellelay. Le feu s’est propagé en partie à la maison qui était attenante à la structure. La police cantonale bernoise a été alarmée vers 6h30 pour un sinistre à la route des Genevez. L’unique personne qui se trouvait dans l’habitation accolée au bûcher en flammes a pu s’extraire par ses propres moyens, expliquent les forces de l’ordre dans un communiqué. 17 pompiers de Val d’Or et de Tramelan ont été mobilisés pour maitriser l’incendie. Ils n’ont pas pu empêcher la propagation du feu à une première pièce mais ont ensuite réussi à préserver le reste de la bâtisse. Cette dernière est toutefois inhabitable pour l’instant, le bûcher est, lui, entièrement parti en fumée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre et le montant des dégâts. /nme