Homme gravement blessé à Bienne

Un homme a été grièvement blessé samedi soir à Bienne après une altercation. Il a été emmené à l'hôpital par des tiers dans un état critique. La police cantonale bernoise recherche activement des témoins pour retrouver les deux autres personnes impliquées dans la dispute et potentiellement responsables des blessures infligées à la victime.

Les clarifications médicales ont montré que l’homme avait été blessé par un objet tranchant, indique ce dimanche la police cantonale dans un communiqué. L'homme a reçu les soins d'urgence et se trouve actuellement dans un état stable. Selon les éléments actuels, l’altercation se serait produite entre celui-ci et deux autres hommes entre 22h15 et 23h15 à la rue Johann-Verresius, explique la police. Elle aurait démarré sur le passage piéton de cette rue, en face de la pharmacie. Les deux auteurs présumés ont ensuite pris la fuite en direction du rondpoint de la rue de Morat/rue des Près. L'un d'eux, un jeune homme, portait un costard gris, précisent les forces de l’ordre.

Un appel à témoins a été lancé, en particulier à destination des occupants des voitures qui ont dû s'arrêter lors de l'altercation sur le passage piéton, ainsi que le conducteur du bus de ligne qui a vu courir devant lui l'un des auteurs présumés en fuite. /comm-nme