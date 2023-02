Les femmes explorent l'art à Nebia

Que ce soit en coulisse ou sur scène, ces artistes féminines explorent les tabous et questionnent nos émotions à travers une palette de spectacles. L’un d’eux, « Giselle » met un avant une danseuse-comédienne et nous plonge dans l’univers du ballet classique. Cette création suisse a été encensée par la critique à l’étranger et Marynelle Debétaz se réjouit de l’accueillir à Bienne, le 5 mars, pour l’une des dernières scènes.

Comme d’habitude, certains spectacles se tiendront le soir et d’autres en pleine journée, plus précisément en semaine et durant la pause de midi. Un concept de « Midi-théâtre » /« Midi-musique et mots » qui a été lancé avec plusieurs autres salles de Suisse romande et qui fonctionne bien selon la directrice de Nebia, Marynelle Debétaz.