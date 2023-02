« Biel Bienne » accueille la feuille officielle

En raison de la hausse des prix du papier, des frais facturés pour la distribution des journaux et de la réduction du volume des annonces publicitaires, l’entreprise Gassmann, qui édite la Feuille officielle et qui est coéditrice de l’hebdomadaire « Biel Bienne », a demandé à la Ville de Bienne de pouvoir encarter la première dans le second afin de réduire ses coûts. Une demande à laquelle la Ville de Bienne a accédé. Ainsi dès le 28 février prochain, la Feuille officielle de Bienne et d’Evilard sera encartée dans l’hebdomadaire « Biel Bienne ». Dans un communiqué diffusé lundi, la Ville de Bienne rappelle toutefois que la législation cantonale permet désormais aux communes de ne publier leurs annonces officielles plus que de manière électronique. Mais elle juge toutefois important de garder à moyen terme une solution imprimée de ce document, tant que cela ne l’impacte pas financièrement. /ami