Fermeture du centre cantonal de vaccination de l’Île

Plus de centre cantonal de vaccination à l’Hôpital de l’Île à Berne. Face à la demande très faible de vaccination contre le Covid-19, les autorités bernoises ont annoncé ce lundi la fermeture du centre vaccinal de l’Île dès le 28 février. La demande ne s’élève plus qu’à une centaine de vaccinations par jour. « Une solution de vaccination à plus petite échelle sera mise en place sur le site de l’Hôpital », détaille le communiqué.





Campagne toujours en cours

La vaccination se poursuivra dans les hôpitaux, les pharmacies ainsi que les cabinets médicaux. Les lieux de vaccination en service sont à retrouver sur internet, il y en a actuellement plus de 50, explique le canton. Le troisième rappel est toujours recommandé par la commission fédérale pour les vaccinations. Ce rappel reste gratuit pour les personnes ayant bénéficié d’un deuxième rappel avec un vaccin avant le 10 octobre 2022. Il en va de même pour la primovaccination ainsi que les deux premiers rappels.







Troisième rappel payant à partir du 10 février

Pour toutes personnes ayant reçu un deuxième rappel à partir du 10 octobre 2022, le troisième rappel à un intervalle minimal de quatre mois n’est pas recommandé par la Commission fédérale. Il est donc payant. Le prix de cette vaccination n’est pas imposé, mais recommandé à hauteur de 64 francs par vaccin. /comm-cro