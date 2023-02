Page de vie : Clémence Mermet

Clémence Mermet a grimpé sur la scène sur le tard par rapport à d'autres. Elle a démarré à 18 ans dans une petite troupe du Val de Travers. Après des études universitaires en anthropologie, elle décide de se lancer professionnellement dans le monde du théâtre. Son diplôme de comédienne en poche, Clémence Mermet jongle entre les projets de rôles et de mise en scène. La jeune femme présente ce mardi et mercredi, son spectacle « Girls and Boys » dans le théâtre biennois Nebia, pour lequel elle signe la mise en scène. Pour ce projet, comme souvent, l’étincelle part d’un coup de cœur :