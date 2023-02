Gros travaux à venir sur l’A16

Des perturbations à prévoir pour les pendulaires dès fin mai. L’Office fédéral des routes a annoncé ce mardi les travaux qui auront lieu sur l’A16. Notamment la fermeture de la chaussée sur la voie descendante entre La Heutte et les Champs-de-Boujean à Bienne à partir de fin mai 2023 et jusqu’à l’été 2024. Ces travaux d’ampleurs vont fortement perturber le trafic pendulaire entre le Jura bernois et la cité seelandaise.

Les objectifs des travaux sur la voie descendante sont l’assainissement des tunnels ainsi que la création de galeries de fuite pour ces derniers. L’ensemble des ponts et du tracé seront également assainis. /comm-cro





Développement suit