Mobilisation pour les sinistrés de Turquie et de Syrie

Le froid et les précipitations rendent les recherches de survivants difficiles en Turquie et en Syrie, plus de 24 heures après le tremblement de terre qui a dévasté ces deux pays. Le bilan humain a beaucoup évolué ces dernières heures. Mardi matin, les autorités font état de près de 5'000 personnes décédées et de milliers de blessés. Les élans de solidarité s’organisent pour apporter du renfort sur le terrain, afin de trouver des survivants, mais aussi d’aider les sinistrés qui ont tout perdu.

La Chaîne du bonheur a lancé lundi après-midi une vaste opération de récolte de dons. Cette dernière « fonctionne bien », selon la responsable de la communication de la fondation Corinne Bahizi. D’après elle, l’argent récolté permettra d’appuyer les secours qui s’affairent dans les décombres. Il servira aussi à acheminer de l’eau, de la nourriture et des couvertures pour les survivants, qui vivent dans des conditions très difficiles, les températures étant parfois négatives sur place. /mle