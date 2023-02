Déferlante de deux-roues sur La Chaux-de-Fonds

Lorsqu’on évoque les coursiers à vélo, on imagine souvent New York, ses rues encombrées de voitures et des deux roues qui zigzaguent dans le trafic pour aller apporter un colis ou une missive… La Chaux-de-Fonds a aussi ses livreurs sur petite reine. Une poignée d’entre eux a décidé d’organiser les premiers championnats du monde d’hiver de la spécialité au cœur de la Métropole horlogère. Du 10 au 12 février, les participants se mesureront dans une série de défis et lors de la course principale agendée le samedi. Les détails du programme ne sont pas encore complètement arrêtés et pourraient réserver quelques surprises, comme une session dérapage. Explications avec Jeanne Monnier, une des organisatrices de ce Winter Cycle Messenger World Championships ou WCMWC :