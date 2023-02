Récolte de données pour le projet de géothermie à Macolin

Le projet de géothermie à Macolin, au-dessus de Bienne, entre dans une phase concrète : près de 2’700 appareils de mesure seront installés pour environ deux mois sur le territoire de la commune d'Evilard-Macolin ainsi que sur celui de douze autres communes. Ce projet prévoit de chauffer les bâtiments du Centre national de sport de Macolin grâce à l'énergie géothermique.

Les mesures proprement dites débuteront à la mi-mars en fonction des conditions météorologiques et doivent durer trois semaines, précise jeudi l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL). Ces relevés doivent permettre de localiser un réservoir d'eau chaude supposé se trouver à une profondeur de 1’500 à 2’000 mètres.

Les résultats des mesures serviront à l'étude préalable du sous-sol. Trois camions vibreurs et un bateau sur le lac de Bienne ainsi que les quelque 2’700 appareils de mesure fourniront les données pour mener cette étude.

La plupart des mesures seront effectuées de nuit sur les routes secondaires, les chemins agricoles et les sentiers forestiers. Dans les zones habitées, les camions vibreurs seront en action entre 20h00 et 22h00. Les vibrations ne constituent pas une nuisance « majeure » pour l'homme et la faune, assure l'OFCL.

Le recours à la géothermie permet de faire baisser les émissions de CO2 de plus de 90%. /ATS-gtr