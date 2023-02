Tournage imminent pour « Hiver à Sokcho » d’Elisa Shua Dusapin

Hiver à Sokcho s’apprête à passer du papier à la pellicule. Le tournage du film issu du roman de la Jurassienne Elisa Shua Dusapin doit démarrer lundi en Corée du Sud. Le long-métrage est réalisé par Koya Kamura. Il s’agira du premier film du metteur en scène franco-japonais. Les rôles principaux seront assurés par l’acteur césarisé Roschdy Zem et la comédienne Bella Kim. Le film devrait sortir dans les salles à fin 2024. Après une version au théâtre, Hiver à Sokcho va ainsi connaître une adaptation au cinéma. Le roman sorti en 2016 a déjà remporté de nombreuses distinctions et a été traduit dans plus de 30 langues.

Le passage au cinéma représente un événement « incroyable » pour Elisa Shua Dusapin qui n’aurait jamais imaginé que son texte connaîtrait un tel destin. « C’est d’autant plus touchant que c’est aussi une histoire que j’ai imaginée de manière vraiment visuelle », souligne la Jurassienne. Elisa Shua Dusapin ne s’est pas impliquée directement dans le projet puisque les droits du roman ont été cédés à l’équipe du film. Elle se dit consciente que cela implique « une forme de lâcher prise presque totale » par rapport au texte initial. Elisa Shua Dusapin affirme toutefois sentir que les porteurs du projet « veulent autant que possible rester très fidèles au livre ». La Jurassienne pourra, par ailleurs, voir le montage final, et dire si elle souhaite que le film comprenne la mention « adapté du roman » ou « librement adapté du roman ». « Cet aspect me soulage un peu », précise Elisa Shua Dusapin.