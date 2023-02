Du soleil, un peu de neige et des chevaux à Muriaux

Muriaux a vécu ce dimanche au rythme de sa traditionnelle Journée équestre sur neige. La quantité de neige a tout juste été suffisante pour les courses de ski attelé qui se sont déroulées dans l’après-midi. Les épreuves sur traîneaux prévues le matin ont, en revanche, été remplacées par des courses de chars attelés. Les organisateurs ont également mis en place quatre parcours, au lieu de deux, pour préserver la fine couche d’or blanc. Une cinquantaine de participants ont pris part aux différentes épreuves dont Célia Baume et sa sœur, Ophélie, des Breuleux à la course de ski attelé. Célia Baume occupait la place de cavalière et Ophélie celle de skieuse. Les deux sœurs se sont entraînées à deux reprises chez elles et se font une totale confiance mutuelle. Ophélie Baume souligne que la position de skieuse est « assez grisante » et Célia Baume indique que le cheval est spécialement équipé pour évoluer sur la neige.