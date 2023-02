Mission accomplie pour les secouristes engagés en Turquie

Pour l'Ajoulot Quentin Hostettler, dont la mission en Turquie était une première avec la Chaine suisse de sauvetage, tout est allé très vite : « On a été contactés par SMS à 5h du matin, et on était dans l’avion quelques heures plus tard. » Sur place, l'équipe de 87 personnes a rejoint la province d'Hatay, où elle a établi son campement auprès d'autres équipes de sauvetages internationales. Très vite, les sauveteurs se sont rendus sur le terrain pour tenter de trouver des survivants dans les décombres. Au total, la Chaîne suisse de sauvetage a sauvé 11 personnes. Une fierté, pour Quentin Hostettler : « Dès qu’on entre en contact avec une personne sous les gravats, on a envie d’accélérer, même si on est déjà à fond… et le moment où on sort la personne, qu’elle nous regarde et nous dit merci… il n'y a pas de mot pour décrire ça. »