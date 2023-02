Succès pour l’Observatoire de Mont-Soleil en 2022

Une année anniversaire plus que réussie pour l’Observatoire et le Planétarium de Mont-Soleil. A l’occasion de ses 20 ans, en 2022, plusieurs événements se sont succédés. La Fondation de l’Observatoire Astronomique de Mont-Soleil a également proposé pour la première fois des visites publiques à dates fixes, en collaboration avec Jura bernois Tourisme. Selon le président de la Fondation, Jean-Michel Hirschi, cela a permis à des personnes seules, des couples ou des familles de venir découvrir les étoiles, alors qu’avant seules des visites de groupes étaient possibles. « On s’est rendu compte que ce qu’on avait mis en place pour pouvoir visiter l’observatoire ne répondait pas forcément à tous les publics », explique-t-il.