Aide bernoise de 750'000 francs après le séisme en Turquie

Solidarité bernoise face à la catastrophe en Turquie et en Syrie. Le Conseil-exécutif annonce mercredi accorder une aide de 750'000 francs, prélevée sur le Fonds de loterie, à deux œuvres d’entraide basées dans le canton. Le conseiller d’État Philippe Müller a déclaré : « l’ampleur de cette catastrophe naturelle est désastreuse. Nous sommes profondément touchés par les nombreux décès et les personnes blessées, ainsi que par les conditions précaires dans lesquelles se retrouvent les victimes du séisme. Il est essentiel de faire preuve de solidarité et d’aider rapidement les gens dans le besoin ».





Des opérations de premiers secours sont aussi déployées en Syrie, dans une ampleur toutefois moindre



Le 6 février 2023, un séisme a secoué la région frontalière entre la Syrie et la Turquie. Ce violent tremblement de terre a coûté la vie à près de 40'000 personnes, selon le dernier bilan. Il a causé d’importants dégâts et beaucoup de souffrance, rappelle le canton.

Les bénéficiaires de ces contributions d’aide d’urgence sont : « la Croix-Rouge suisse (CRS) dont des équipes de sauvetage se sont rendues dans les zones sinistrées en Turquie. D’autres délégations de la CRS fournissent les premiers secours et mettent de la nourriture et des tentes à disposition des personnes dans le besoin dans les provinces touchées du sud et du sud-est du pays », précise le communiqué. Des opérations de premiers secours sont aussi déployées en Syrie, dans une ampleur toutefois moindre. Les interventions d’urgence de la CRS sont soutenues à hauteur de 500’000 francs.





« SOS Villages d’Enfants est actif dans certaines régions de Syrie depuis plusieurs années et y possède un large réseau »



« Les prestations d’aide d’urgence de la Fondation SOS Villages d’Enfants Suisse sont aussi soutenues par le Fonds de loterie à hauteur de 250 ‘00 francs », ajoute le gouvernement qui précise encore que « SOS Villages d’Enfants est actif dans certaines régions de Syrie depuis plusieurs années et y possède un large réseau. Cette contribution soutient les prestations d’aide fournies aux personnes qui vivent dans des hébergements d’urgence ». /comm-lbe