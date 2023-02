Son boulot : modèle d’art

Il existe deux types d’ateliers principaux : des ateliers libres ouverts à tous, sans professeur et des ateliers académiques. Dans le premier cas, les artistes viennent avec leur propre matériel et une personne s’occupe de chronométrer les poses. Généralement, au départ, celles-ci sont courtes et dynamiques, précise Rachel Monnat. Puis elles sont toujours plus longues, jusqu’à 20 minutes. Mais le record de la Jurassienne de la plus longue pose est d’une heure et demie. « Il m’arrive souvent d’avoir des crampes au moment de changer de position », plaisante-t-elle.