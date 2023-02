Une association pour dynamiser la vie locale

C'est une association qui existe depuis un an et qui veut redynamiser la vie locale. Montoz & Co. a été fondée dans le but de redonner un élan aux activités des acteurs régionaux touchées par la pandémie. Les quatre compères à l’origine du projet (Sanders Dell’Anna, Yannick Scarascia, Florian Scarascia et Timmy Haussener) entendent mettre sur pied des événements particuliers pour permettre aux artisans, commerçants et organisations de se promouvoir auprès du public. Leur première action s’est tenue dans le cadre de la Fête des Saisons à Tavannes l’an dernier. Florian Scarascia, responsable des relations publiques de Montoz & Co., revient sur ces premières activités et sur les raisons qui ont mené à la création de cette association :