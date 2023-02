Lourde peine pour un motard en colère

C’était à la base une altercation surtout verbale entre un motard et un cycliste. Ce dernier avait finalement été roué de coups à même la chaussée. L’affaire remonte au printemps 2020. Elle a eu lieu à Sonceboz sur la route principale. Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a lourdement condamné le motard vendredi après-midi. Ce dernier a finalement écopé d’une peine de 22 mois de prison avec un sursis de trois ans. Il devra aussi régler tous les frais de procédure et de défense en plus d’une amende additionnelle. Le montant total dépasse les 30'000 francs.





Avalanche de coups

Dépasser un cycliste sur la chaussée, ce n’est pas toujours facile. C’est d’ailleurs suite à une manœuvre visiblement compliquée que les deux hommes, un motard et un cycliste justement, ont échangé quelques noms d’oiseau au feu rouge de la Couronne à Sonceboz en ce 10 avril 2020. Altercation verbale, petite touchette, crachat : le cycliste a ensuite poursuivi sa route en direction de Corgémont. C’était sans compter sur la colère du motard, qui l’a rattrapé, dépassé, puis l’a attendu au bord de la route principale. C’est là qu’il lui a bondi dessus, le faisant tomber de son vélo. S’en est suivie une avalanche de coups, de poing et de pied, avalanche qui n’a cessé qu’à l’arrivée d’une voiture.

Près de trois ans plus tard, le prévenu était donc entendu cette semaine par le tribunal à Moutier. Lui et la victime se sont depuis excusés, une convention a été signée et un important montant a été versé au lésé, notamment pour tort moral. Reste que certains actes sont poursuivis d’office. L'acte d'accusation va jusqu'à évoquer une tentative de meurtre, éventuellement tentative de lésions corporelles graves. Au final, les cinq juges du tribunal ont tranché pour la seconde option, soulignant tout de même l’extrême violence de la scène, et l’insistance du motard qui voulait à tout prix en découdre. /oza