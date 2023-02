Un voyage méditatif sonore à Reconvilier

Ce voyage est également un moyen de pouvoir se reconnecter à soi-même, comme l’explique Isabelle Gueissaz. « Aujourd’hui, on vit dans une société où tout va vite. Je pense que ces moments de reconnexion à soi sont importants, car c’est quelque chose que l’on est en train de perdre. On ne prend plus le temps de prendre du temps pour soi ».

La soirée aura lieu le dimanche 19 février à 18 heures à l’église de Chaindon à Reconvilier. Les participants sont invités à prendre une natte ou une couverture pour une expérience plus confortable et immersive. /tbu