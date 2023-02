Evolution très positive du marché du travail bernois en 2022

Dans la région, les arrondissements de Bienne et du Jura bernois affichent des taux supérieurs au niveau national et cantonal, avec respectivement 3,2 et 2,9 %. Une situation plutôt habituelle, relativise Vincent Vuille. Elle s’explique par le fait que Bienne est bilingue et que le Jura bernois est francophone et leur taux sont assez proches de ceux des cantons limitrophes du Jura et de Neuchâtel. Le chef ORP relève que même si les taux de la région sont moins bons qu’ailleurs dans le canton, leur amélioration est plus nette et grande.